Homem que matou a companheira com tiro no rosto na frente de filha de 2 anos é procurado no Amapá

Imagem do foragido foi divulgada pela Polícia Civil. Crime ocorreu no município de Cutias do Araguari, a 130 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

A Polícia Civil do Amapá divulgou a imagem de Adelson Tavares Marinho Junior, de 23 anos, conhecido como “Tchola” ou “TH”. Ele é apontado como o autor do assassinato da própria companheira, de 21 anos, com um tiro no rosto, na frente da filha do casal, de apenas 2 anos de idade.

O crime ocorreu no último sábado (6), na zona rural do município de Cutias do Araguari, dentro da residência onde a família morava.

Segundo o delegado Aluísio Aragão Jr, titular da Delegacia de Polícia de Cutias, o caso foi descoberto após um parente do suspeito ir até a casa e encontrar a criança sozinha, chorando, em desespero. Ao entrar no imóvel, ele encontrou o corpo da jovem deitado na cama, já sem vida.

“Um parente da família relatou que chegou na residência e encontrou somente a criança, dentro da casa, aos prantos, desesperada. O comunicante chamou pelo nome dos moradores e ninguém respondeu, ao adentrar na casa viu que estava somente o cadáver da vítima deitado na cama com um ferimento de arma de fogo no rosto”, revelou o delegado.

Diante da gravidade do caso, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva de Adelson, que foi decretada pelo Poder Judiciário. Além do feminicídio, o suspeito já responde por outros crimes graves, como tráfico e associação para o tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, extorsão e receptação.

“O companheiro da vítima não foi mais visto desde então e está foragido. Com o avanço das investigações, descobrimos que ela já vinha sofrendo agressões físicas, mas nunca registrou ocorrência por medo das ameaças que sofria”, informou Aragão Jr.

As autoridades pedem a colaboração da população. Informações sobre o paradeiro de Adelson podem ser repassadas, de forma anônima e sigilosa, pelo disque-denúncia da Delegacia de Cutias: (96) 98435-6938.