Idoso tem 80% do corpo queimado em incêndio; socorrista também fica ferido

Sinistro ocorreu no Bairro Marabaixo 4, na zona oeste de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Um idoso de 62 anos focou gravemente ferido durante um incêndio em uma residência localizada na Rua do Entroncamento, no Bairro Marabaixo 4, na zona oeste de Macapá. A ocorrência, na madrugada desta sexta-feira (18), mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá.

Segundo informações de populares, gritos de socorro vindos da residência vizinha o alertaram para a situação. Ao verificar, constatou que a casa estava em chamas com o morador no interior.

Um morador conseguiu entrar na residência e resgatar a vítima, identificada como Valdecir Vanzeler Ferreira, que apresentava aproximadamente 80% do corpo com queimaduras de 1º, 2º e 3º graus.

O próprio socorrista, Abraão Correia Ferreira, de 34 anos, também sofreu queimaduras nas vias aéreas superiores.

Populares conseguiram controlar as chamas antes da chegada do trem de socorro do Grupamento de Atendimento Pré-Hospitalar (GAPH). A Unidade de Suporte Básico (USB 200) do 1º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) prestou os primeiros atendimentos às vítimas no local, ofertando oxigênio a 15 litros por minuto para ambos. Em seguida, conduziram os feridos ao Hospital de Emergência (H.E).

A guarnição do Auto Bomba Tanque (ABT 150) realizou o trabalho de resfriamento e rescaldo da área atingida. As chamas ficaram concentradas em um único cômodo da residência onde se encontrava o senhor Valdecir.

Após a chegada dos familiares, os pertences e móveis não atingidos pelo fogo foram retirados do local, inviabilizando a atuação da perícia de incêndio para determinar as causas do sinistro.

O estado de saúde do senhor Valdecir Vanzeler Ferreira é considerado grave devido à extensão das queimaduras. Já Abraão Correia Ferreira, apesar das queimaduras nas vias aéreas, estava consciente, orientado e deambulando no momento do atendimento.