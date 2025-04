Infeliz coincidência: corpos de vítimas de feminicídios fora do AP chegam no mesmo dia

Corpos das santanenses Jenife (morta na Bolívia) e Luiza Clara (assassinada em SC) serão velados em datas diferentes

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Os corpos das duas santanenses vítimas de feminicídios, em crimes distintos ocorridos fora do Estado, devem desembarcar na manhã desta quarta-feira (23) no Aeroporto Internacional de Macapá, no Amapá.

Jenife Silva, de 37 anos, foi morta em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Já Luiza Clara, de 21 anos, foi assassinada em Criciúma (SC), com um golpe de ‘mata-leão’ desferido pelo próprio marido.

Segundo familiares, o corpo de Jenife, que era estudante de medicina, deverá passar por uma nova autópsia após o desembarque. O velório está previsto para a próxima sexta-feira (25), com local ainda a ser definido.

Já o corpo de Luiza Clara será velado na Câmara de Vereadores de Santana, a partir das 15h, com sepultamento previsto para esta quinta-feira (24), às 9h, no Cemitério Santa Ana.

Jenife Silva teria sido morta por asfixia mecânica, além de apresentar sinais de agressões físicas e sexuais. A ausência de informações detalhadas sobre o caso gerou revolta entre familiares e amigos, que cobram providências das autoridades. Um adolescente é apontado como autor do crime e estaria apreendido.

Luiza Clara foi vítima de feminicídio onde residia, no Sul do país, com o marido e as duas filhas. Após um desentendimento, o companheiro aplicou o golpe de ‘mata-leão’, deixando-a em estado grave na UTI. Ela não resistiu aos ferimentos e teve morte encefálica confirmada no dia 17 de abril.