Integrante da FTA é preso em Campo Grande

O criminoso estava foragido desde o último dia 25 de março, quando foi deflagrada a operação Dama do Tráfico, em Macapá

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Policiais civis de Mato Grosso do Sul prenderam ontem (1º) um dos procurados na ‘Operação Dama do Tráfico’, supostamente ligado à facção ‘Família Terror do Amapá’ (FTA). O criminoso, que não teve o nome divulgado, foi preso por uma equipe do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), em Campo Grande.

O homem, apontado como um dos principais integrantes do grupo criminoso, é investigado por envolvimento em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Ele foi localizado em uma residência na Vila Piratininga, bairro da capital sul-mato-grossense.

O suspeito era alvo de um mandado de prisão desde a Operação Dama do Tráfico, deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc) do Amapá, no último dia 25, que cumpriu seis mandados de prisão preventiva em Macapá, Campo Grande (MS) e Bragança (PA).

De acordo com a polícia do Amapá, o grupo teria movimentado R$ 2,5 milhões nos últimos seis meses, e vinha sendo comandado pela companheira de um preso no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). O dinheiro era movimentado em pequenas quantias para dificultar o rastreamento numa técnica conhecida como “smurfing”.

Além das prisões, a operação cumpriu nove mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens e valores vinculados à organização criminosa. A ação representa um duro golpe na estrutura financeira da facção, que vinha expandindo suas atividades ilícitas na região.