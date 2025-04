Invicto, Trem vence o Independente a abre vantagem na liderança do Amapazão 2025

Jogo válido pela 6º rodada da competição ocorreu nesta segunda-feira (8), no Estádio Olímpico Milton de Souza Corrêa, “Zerão”.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Cercado de expectativas, o duelo entre Independente e Trem movimentou a 6ª rodada do Campeonato Amapaense de Futebol 2025, nesta segunda-feira (8), no Estádio Zerão, em Macapá. Líder da competição, a Locomotiva confirmou o bom momento, venceu por 2 a 0 e se isolou mais ainda na ponta da tabela com 16 pontos. O Carcará permaneceu com 11 e segue na segunda colocação na classificação.

No primeiro tempo, o Trem pressionou desde os minutos iniciais, apostando nas jogadas aéreas. Já o Independente tentava se defender e responder com ligações diretas ao ataque, mas a estratégia não funcionava.

A partida ficou truncada no meio-campo, com as equipes buscando alternativas pelas laterais — sem sucesso na criação de jogadas efetivas.

Na volta do intervalo, o Trem adotou uma postura mais ofensiva e foi recompensado. Após cobrança de falta de Fabinho, o goleiro do Independente rebateu mal, e o zagueiro Neto aproveitou a sobra para abrir o placar. Desorganizado, o Carcará foi ao ataque, mas deixou espaços atrás. Em um contra-ataque, Dudu aproveitou um erro da defesa — em que o goleiro Lee se chocou com o zagueiro — e empurrou para o fundo do gol, definindo o placar.

Com o resultado, o Trem segue invicto, com cinco vitórias e um empate. O Independente, por sua vez, ainda pode garantir vaga nas semifinais com um simples empate na próxima rodada, contra a Portuguesa.