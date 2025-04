Jogador do pior time do Amapazão 2025 faz gol que Pelé não fez; VEJA

Chute antes do meio de campo surpreendeu o goleiro do Ypiranga Clube.

Por RODRIGO DIAS

Em uma tarde de contrastes no Estádio Zerão, o meio-campista Heuler, do Santana Esporte Clube, protagonizou um lance surpreendente que ecoou a mítica tentativa de Pelé contra a Tchecoslováquia na Copa de 1970.

Aos 17 minutos do primeiro tempo, com o placar ainda zerado no confronto contra o Ypiranga Clube, pela derradeira rodada do Campeonato Amapaense de 2025, o camisa 11 do Santana viu o goleiro Martins se adiantar de forma estabanada e, com um chute preciso fez a bola viajar do Hemisfério Norte para o Sul no estádio Zerão, encobrindo o arqueiro do clube da Torre, para marcar um gol antológico de antes do meio de campo.

A beleza plástica do lance paralisou por um instante a partida e arrancou exclamações dos jornalistas esportivos que transmitiam o jogo. Para eles, não restam dúvidas de que o tento de Heuler já figura como o mais bonito da temporada do futebol amapaense.

A audácia, a visão de jogo e a execução perfeita remeteram à icônica jogada de Pelé, que, apesar de não ter terminado em gol, ficou marcada na história do futebol mundial.

Apesar do golaço, que certamente entrará para a história do clube e do futebol local, a torcida do Santana viu mais um capítulo triste em sua trajetória. A obra-prima de Heuler acabou sendo um lampejo isolado em meio a uma campanha desastrosa do Santana no Amapazão. A derrota por 6 a 1 para o Ypiranga selou de forma melancólica o destino do time santanense.

Com sete jogos disputados e amargando sete derrotas consecutivas, o Santana não conseguiu somar nenhum ponto na competição, confirmando o seu rebaixamento para a Série B do Campeonato Amapaense.

O talento individual do meio-campista não foi suficiente para evitar o vexame de uma campanha sem vitórias e a dolorosa queda para a segunda divisão estadual.

Enquanto o Ypiranga celebra a vitória e a manutenção na elite do futebol amapaense, o Santana se afunda em uma crise esportiva, restando aos seus torcedores a lembrança de um gol espetacular que, ironicamente, aconteceu em meio a uma temporada para ser esquecida.