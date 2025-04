Lagoa Azul: casal flagra, pela 1ª vez, peixes onde diziam não haver vida aquática

Registro foi feito pelo casal idealizador do roteiro turístico até a antiga mina manganês de Serra do Navio, a 210 km de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

A famosa Lagoa Azul – uma antiga mina manganês que se tornou um dos cartões-postais do Amapá – acaba de ganhar um novo atrativo além da beleza paradisíaca de suas águas marcadas pela hipnotizante tonalidade anil.

Um vídeo compartilhado por Wirley Almeida, idealizador do roteiro turístico do local, a 210 km de Macapá, já na pacata cidade Serra do Navio, registrou pela primeira vez a presença de peixes nas águas cristalinas, desmistificando antigos boatos sobre a inviabilidade da vida aquática no local.

As imagens, capturadas por Wirley e pela fotógrafa Thais Madureira, revelam pequenos peixes nativos, popularmente conhecidos como carás, habitando o lago. A descoberta evidencia a vitalidade do ecossistema em formação e reforça a segurança e a qualidade da água da lagoa.

Em sua postagem, Wirley fez questão de esclarecer a origem da Lagoa Azul:

“Ao contrário do que muitos falam, nada foi processado na nossa Lagoa Azul! O minério de manganês era retirado e o processo era feito em outro local. Era uma cava, e não uma piscina de rejeito”, afirma.

Ele explicou ainda que a escavação atingiu o lençol freático, o que garante que a lagoa permaneça perene, mesmo durante os períodos mais severos de seca.

A comprovação da vida aquática reforça os resultados de uma análise técnica realizada pela Universidade Federal do Amapá (Unifap), que atestou a balneabilidade da água — ou seja, sua adequação para banho e atividades de lazer.

A notícia representa um marco para o turismo local. Wirley Almeida, à frente da agência “Fuga da Cidade”, que promove as belezas naturais de Serra do Navio, celebra a descoberta como uma oportunidade de atrair ainda mais visitantes.

“Essa é uma chance de desmistificar os boatos de contaminação e abraçar o potencial turístico dessa região incrível! Não há motivo para temer: venha tomar um banho relaxante, se conectar com a natureza e explorar tudo o que Serra do Navio tem a oferecer”, convida.

A presença dos peixes na Lagoa Azul não apenas enriquece a biodiversidade local, mas também serve como um poderoso argumento contra informações equivocadas que circularam por anos. O registro de Wirley e Thais é um testemunho visual da resiliência da natureza e do potencial turístico ainda inexplorado de Serra do Navio.

Apesar de já terem avistado peixes em outras ocasiões, foi a primeira vez que conseguiram gravá-los em vídeo. A novidade fortalece ainda mais o movimento em prol do turismo local.

Wirley e Thais seguem empenhados em valorizar e preservar as riquezas naturais do município, convidando todos a fazerem parte dessa celebração da vida e da beleza da Lagoa Azul.