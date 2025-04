Legado de Tia Biló vive no Ciclo do Marabaixo 2025; veja a programação completa

A programação inclui rodas de marabaixo, missas, cortejos e rituais tradicionais, com impacto na economia e no turismo.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O Ciclo do Marabaixo 2025 começa hoje, sábado de Aleluia (19), com apoio do Governo do Amapá, seguindo o calendário religioso até 22 de junho, após Corpus Christi. Celebrando o culto ao Divino Espírito Santo e à Santíssima Trindade, a festa ocorrerá em sete barracões de Macapá, incluindo o Laguinho, Santa Rita e Casa Grande.

Este ano marca o centenário de Tia Biló, matriarca do marabaixo do Laguinho, e contará com um investimento de R$ 2,5 milhões. A programação inclui rodas de marabaixo, missas, cortejos e rituais tradicionais, com impacto na economia e no turismo.

A edição também traz novidades como eventos esportivos, cartilha, revista, documentário e o projeto “Marabaixando entre Versos e Ladrões”, que leva os cantos tradicionais às plataformas digitais. A iniciativa reforça a valorização da cultura afro-amapaense e o sentimento de ancestralidade e pertencimento das comunidades.

Este ano, o rufar das caixas e o rodar das saias acontece em sete barracões tradicionais, em Macapá: Berço do Marabaixo, Raízes da Favela Dica Congó, Associação Zeca e Bibi Costa (Azebic), na Favela (bairro Santa Rita); Marabaixo do Pavão e Raimundo Ladislau, no bairro do Laguinho, e União Folclórica de Campina Grande (UFCG) e Santíssima Trindade da Casa Grande, na Região Rural da capital.

No Domingo de Páscoa, 20 de abril, às rodas de marabaixo serão nos barracões Tia Biló (grupo Raimundo Ladislau) e Marabaixo do Pavão, ambos no bairro do Laguinho. Ao longo de dois meses acontecem diversos rituais como a retirada dos mastros nas matas do quilombo do Curiaú, cortejo da murta, levantamento dos mastros, ladainhas, missas e outros.

Programação oficial

Dia 19 de abril (Sábado de Aleluia):

Barracão Santíssima Trindade da Casa Grande:

5h – Alvorada com fogos;

12h – Almoço;

19h – Ladainha e jantar;

20h – Roda de Marabaixo;

0h – Encerramento.

Barracão Tia Gertrudes (Berço Do Marabaixo):

17h – Marabaixo da Aceitação da Bandeira;

20h – Jantar;

0h – Encerramento.

Barracão Raízes Da Favela Dica Congó:

17h – Marabaixo da Aceitação da Bandeira;

20h – Jantar;

0h – Encerramento.

Barracão Azebic:

17h – Marabaixo da Aceitação da Bandeira;

20h – Jantar;

0h – Encerramento.

Barracão Campina Grande (UFCG):

19h – Ladainha;

19h30 – Jantar;

20h – Marabaixo da Aceitação da Bandeira;

0h – Encerramento.

Dia 20 de abril (Domingo de Páscoa):

Barracão Tia Biló/Grupo Raimundo Ladislau:

18h – Marabaixo da Ressurreição de Cristo;

20h – Jantar;

0h – Encerramento.

Barracão Mestre Pavão:

18h – Marabaixo da Ressurreição de Cristo;

20h – Jantar;

0h – Encerramento.

Dia 1º de maio (quinta-feira):

Barracão Tia Gertrudes/Berço Do Marabaixo:

16h – Marabaixo do Trabalhador;

19h – Jantar;

22h – Encerramento.

Dia 24 de maio (Sábado do Mastro/Corte dos Mastros nas matas do Curiaú)

9h – Marabaixo Raimundo Ladislau (Tia Biló), Marabaixo do Pavão, Berço do Marabaixo, Raízes da Favela, Azebic, Casa Grande, Campina Grande se deslocam para retirar os mastros às margens da rodovia AP-070;

12h – Almoço com todos os grupos no Curiaú Toca da Raposa;

15h – Encerramento.

Barracão Tia Gertrudes/Berço do Marabaixo:

17h – Marabaixo do mastro – Cortejo do mastro pelas principais ruas da Favela;

19h00 – Jantar;

0h – Encerramento.

Dia 25 de maio (Domingo do Mastro)

Cortejo dos mastros pelas principais ruas dos Bairros Laguinho e Favela:

9h – Cortejo dos mastros

– Barracão do Mestre Pavão

– Barracão Azebic

10h – Cortejo dos mastros

– Barracão Tia Biló/Raimundo Ladislau

– Barracão Dica Congó/Raízes da Favela Dica Congó

18h – Marabaixo dos Mastros:

– Grupo Raimundo Ladislau (Tia Biló)

– Grupo Marabaixo do Pavão

– Marabaixo Raízes da Favela Dica Congó

– Marabaixo Azebic

0h – Encerramento.

Dia 28 de maio (Quarta-feira da Murta do Divino Espírito Santo):

Barracão Mestre Pavão:

17h – Cortejo da Murta;

20h – Marabaixo da Murta em louvor ao Divino Espírito Santo, até ao amanhecer do dia;

20h30 – Jantar.

Dia 29 de maio (Quinta-feira da hora):

6h – Levantar dos mastros do Divino Espírito Santo.

Barracão da Tia Biló:

17h – Cortejo da Murta do Divino Espírito Santo;

20h – Marabaixo da Murta do Divino Espírito Santo;

21h – Jantar.

Barracão Mestre Pavão:

18h – Início das Novenas em louvor ao Divino Espírito Santo; Barracão Tia Biló/Grupo Raimundo Ladislau:

19h – Início das Novenas em louvor ao Divino Espírito Santo.

Dia 6 de junho (sexta-feira):

18h – Início das Novenas da Santíssima Trindade

– Barracão Tia Gertrudes/Berço do Marabaixo;

– Barracão Raízes da Favela Dica Congó;

– Barracão Mestre Pavão;

19h – Início das Novenas da Santíssima Trindade

– Barracão Tia Biló/Grupo Raimundo Ladislau.

Dia 7 de junho (sábado):

Barracão Campina Grande:

16h – Cortejo da Murta da Santíssima Trindade;

18h – Ladainha em louvor a Santíssima Trindade

19h – Jantar e Marabaixo, até ao amanhecer do dia para a levantação dos mastros da Santíssima Trindade.

Barracão Tia Gertrudes (Berço do Marabaixo):

17h – Cortejo da Murta da Santíssima Trindade

19h – Ladainha em louvor a Santíssima Trindade

20h – Jantar e Marabaixo até o amanhecer do dia para a levantação dos mastros da Santíssima.

Dia 8 de junho (Domingo do Divino Espírito Santo – Murta Da Santíssima Trindade)

Barracão da Casa Grande:

5h – Alvorada com fogos;

12h – Almoço;

16h – Cortejo da Murta;

19h – Ladainha e jantar;

20h – Marabaixo em louvor à Santíssima Trindade da Casa Grande.

Dia 9 de junho

6h – Levantar dos mastros da Santíssima Trindade.

Barracão Mestre Pavão:

7h30 – Missa na Igreja Jesus de Nazaré em louvor ao Divino Espírito Santo;

9h – Café da manhã na casa do festeiro (Barracão Mestre Pavão);

13h – Almoço;

16h – Cortejo da Murta da Santíssima Trindade;

18h – Marabaixo da Santíssima Trindade até o amanhecer do dia (segunda-feira da hora) para a levantação dos mastros da Santíssima Trindade.

Barracão Tia Biló /Grupo Raimundo Ladislau:

7h – Missa na Igreja São Benedito em louvor ao Divino Santo;

8h30 – Café da manhã na casa do festeiro (Barracão Tia Biló);

17h – Cortejo da Murta da Santíssima Trindade;

18h – Marabaixo da Santíssima Trindade até o amanhecer do dia (segunda-feira da hora) para a levantamento dos mastros da Santíssima Trindade.

Barracão Raízes da Favela Dica Congó:

17h – Cortejo da murta da Santíssima Trindade;

20 – Jantar;

20h30 – Marabaixo até a o amanhecer.

Barracão Azebic:

17h – Cortejo da murta da Santíssima Trindade;

20h – Jantar;

20h30 – Marabaixo até a o amanhecer do dia.

Dia 15 de junho (Domingo da Santíssima Trindade)

Barracão Tia Biló/Grupo Raimundo Ladislau:

7h – Missa na Igreja São Benedito em louvor a da Santíssima Trindade, após a missa haverá o cortejo da Santíssima Trindade até a casa do festeiro (Barracão da Tia Biló);

8h3 – Café da manhã na casa do festeiro.

Barracão Mestre Pavão:

7h30 – Missa na Igreja Jesus de Nazaré em louvor a da Santíssima Trindade, após a missa haverá o cortejo da Santíssima Trindade até a casa do festeiro (Barracão Mestre Pavão);

9h – Café da manhã na casa do festeiro.

Barracão Raízes da Favela Dica Congó:

8h30 – Café da manhã;

9h30 – Missa no Barracão Dica Congó;

12h30 – Almoço dos Inocentes;

15h – Baile dançante alusivo ao Domingo da Santíssima Trindade, alternando com grupos de pagode e tarde lúdica.

Barracão Tia Gertrudes/Berço Do Marabaixo:

9h – Café da manhã;

10h – Missa em louvor à Santíssima da Trindade;

12h – Almoço dos Inocentes;

15h – Tarde Lúdica com todos os presentes.

Barracão Azebic:

9h – Café da manhã;

10h – Missa em louvor à Santíssima da Trindade;

12h – Almoço dos Inocentes;

15h – Tarde Lúdica com todos os presentes.

Barracão Campina Grande:

8h – Café da manhã;

9h – Missa em louvor a Santíssima Trindade;

12 – Almoço dos Inocentes;

14h – Marabaixo das crianças e brincadeiras lúdicas;

17h – Encerramento.

Barracão Casa Grande:

8h – Missa em louvor à Santíssima Trindade;

9h30 – Café da manhã;

12h – Almoço;

16h – Roda de conversa;

19h – Ladainha, jantar e Marabaixo;

0h – Encerramento.

Dia 19 de junho (Quinta-feira de Corpus Christi):

Berço do Marabaixo:

16h – Marabaixo de Corpus Christi.

23h – Encerramento.

Dia 21 de junho (Sábado):

Barracão Campina Grande:

18h – Derrubada do mastro;

19h – Ladainha;

19h30 – Marabaixo;

0h – Encerramento do Ciclo do Marabaixo da Campina Grande 2025.

Dia 22 de junho (Domingo do Senhor) – Encerramento do Ciclo do Marabaixo 2025

Barracão Tia Biló/Grupo Raimundo Ladislau:

17h – Marabaixo do Domingo do Senhor

18h – Derrubação dos mastros do Divino Espírito Santo e da Santíssima Trindade e escolha dos festeiros do próximo ano;

0h – Encerramento do Ciclo do Marabaixo do Laguinho 2025.

Barracão Mestre Pavão:

17h – Marabaixo do Domingo do Senhor

18h – Derrubação dos mastros do Divino Espírito Santo e da Santíssima Trindade e escolha dos festeiros do próximo ano;

0h – Encerramento do Ciclo do Marabaixo do Laguinho 2025.

Barracão Raízes da Favela Dica Congó:

17h – Marabaixo do Domingo do Senhor;

18h – Derrubação do mastro da Santíssima Trindade e escolha dos festeiros do próximo ano;

20h – Encerramento do Ciclo do Marabaixo da Favela 2025.

Barracão Tia Gertrudes/Berço do Marabaixo:

17h – Marabaixo do Domingo do Senhor;

18h – Derrubação do mastro da Santíssima Trindade e escolha dos festeiros do próximo ano;

20h – Encerramento do Ciclo do Marabaixo da Favela 2025.

Barracão Azebic:

17h – Marabaixo do Domingo do Senhor;

18h – Derrubada dos mastros da Santíssima Trindade e escolha dos festeiros do próximo ano;

0h – Encerramento do Ciclo do Marabaixo da Favela 2025.