Líder de facção que matou rival pelas costas morre em confronto com a PM

Adervaldo Ferreira Coelho, conhecido como Mucufa, era apontado como líder de facção e suspeito de matar rival durante partida de futebol

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um faccionado suspeito de matar um rival com um tiro nas costas durante uma perseguição ocorrida há dois dias — em meio a várias pessoas que assistiam a uma partida de futebol no campo do Lalau, na zona norte de Macapá — acabou morto na noite desta sexta-feira (11) após abrir fogo contra uma equipe da Companhia Independente de Motopatrulhamento da PM (Patamo).

O confronto aconteceu na capital amapaense, em uma área conhecida como Bueirinho, na divisa dos bairros Infraero I e Pacoval. Apontado como líder de uma facção criminosa, Adervaldo Ferreira Coelho, de 22 anos, também conhecido como “Mucufa” ou “Catuaba”, tinha passagens por roubos e respondia por latrocínio — quando a vítima é morta durante um assalto.

Ele foi localizado na companhia de um comparsa em uma área de intensa comercialização de drogas, na região conhecida como Ponte da Rosinha. Segundo o comandante da Patamo, major Wendel Gonçalves, os militares tentaram abordar os suspeitos.

Um deles pulou da ponte e conseguiu fugir, enquanto Mucufa atirava contra os policiais. Durante a fuga, ele invadiu uma residência, onde, já cercado e sem chances de escapar, iniciou um novo ataque. Os policiais revidaram, e ao fim do tiroteio, o Samu foi acionado e confirmou o óbito no local.

“Aplicar a lei, restabelecer a ordem e salvar vidas: essa é a nossa missão. No entanto, ao chegarmos ao local, fomos recebidos por disparos de arma de fogo e, em legítima defesa, somos obrigados a reagir. O policial da Patamo está preparado“, destacou o Major Wendel.

O oficial também relatou que Adervaldo era envolvido em execuções motivadas por disputas de pontos de tráfico de drogas, e que a arma encontrada com ele pode ser a mesma usada no homicídio de Niedson de Oliveira Serra, o Ninica, de 21 anos, ocorrido na última quinta-feira (10), na Rua 1º de Janeiro, no bairro Infraero I. Ele teria envolvimento na execução de um adolescente de 16 anos.