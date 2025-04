Liderança de facção morre em tiroteio após Força Tática interromper reunião de traficantes

Caso ocorreu no município de Porto Grande, a aproximadamente 100 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um detento que cumpria pena em regime aberto domiciliar acabou morto ao abrir fogo contra uma equipe do Batalhão de Força Tática da PM do Amapá, nesta quarta-feira (2), no Bairro Manoel Cortez, em Porto Grande.

Apontado como uma liderança da facção criminosa Família Terror do Amapá, Laurindo Oliveira da Costa, de 32 anos, respondia a diversos processos, entre eles organização criminosa e tráfico de drogas.

Os militares estavam patrulhando pela cidade quando foram acionados por um morador que indicou uma reunião de vários indivíduos armados e uma intensa comercialização de drogas na Rua José Airton do Nascimento.

Segundo a polícia, a equipe solicitou apoio e se deslocou ao endereço indicado e, na chegada das viaturas, dois homens que estavam em frente a uma casa começaram a correr e entraram no quintal, sendo possível visualizar que um deles segurava uma arma na linha da cintura.

Durante o acompanhamento tático pela parte de trás da residência, os policiais relataram que foram recebidos a tiros e tiveram que revidar.

Ao fim do tiroteio, Laurindo foi encontrado empunhando uma pistola e já sem vida.