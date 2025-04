Lucas diz que suspensão de consulta é manobra para evitar debate

Senador criticou suspensão da consulta pública: "não preserva a democracia"

Por SELES NAFES

O senador Lucas Barreto (PSD-AP) criticou o argumento usado pelo ICMBio para suspender a consulta pública, marcada para o início de maio, que tinha como objetivo apresentar indicadores para a criação de quatro reservas marinhas na costa do Amapá.

Para o parlamentar, “silenciar o debate de argumentos não preserva a democracia. Apenas releva o incômodo de quem prefere impor a sua vontade evitando dialogar”.

Após extenso diálogo com o governador Clécio Luís (SD), o presidente do ICMBio, Mauro Pires, informou que suspenderia a consulta por entender que ela foi mal compreendida pela sociedade.

Anteriormente, Pires havia feito um vídeo para tentar acalmar os setores que aguardam ansiosos pela exploração de petróleo na região. No entanto, o argumento de que as reservas não atrapalhariam a atividade de extração na Margem Equatorial não cessou a desconfiança.

Para o senador, a consulta pública seria a oportunidade deixar claro o posicionamento da sociedade do Amapá.

“Muitos que antes defendiam as reservas hoje reconhecem os prejuízos que causam. O povo do Amapá exige ser ouvido. Não temam ouvir os amapaenses. Não temam enfrentá-los no campo das ideias”, argumentou o senador.

“Quando se condena o Amapá a pobreza não é preservação, é abandono“, acrescentou.