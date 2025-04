Mãe busca ajuda para estudante dedicada que sofre com dores e deformação na coluna

A situação é grave e progride rapidamente, causando dores intensas e limitando a vida da jovem.

Por RODRIGO DIAS

Ivaneide Lima Nobre, uma mãe desempregada de Macapá, vive um drama angustiante com a saúde de sua filha, Ana Beatriz Nobre Amanajás, de 13 anos. A adolescente foi diagnosticada com Escoliose Torácica e Lombar Idiopática do Adolescente, além de Cifose e Lordose, doenças que estão deformando sua coluna em um formato de “S”.

A situação é grave e progride rapidamente, causando dores intensas e limitando a vida da jovem.

“Às vezes, ela não quer ir para a escola porque ficar em uma posição só dói o pescoço e as costas”, relata Ivaneide.

O médico alertou que, se não for tratada, a condição pode evoluir para um quadro que só a cirurgia resolve, com o risco de paraplegia.

O problema se agrava porque o esqueleto de Ana Beatriz ainda está em fase de crescimento (grau 1 de maturidade), e a correção da coluna é mais eficaz quando os ossos atingem o grau 5. Para isso, ela precisa urgentemente de um colete postural, que só é fabricado fora do estado do Amapá.

“Ela precisa principalmente do colete e das passagens para Campinas. A consulta lá fica em torno de R$ 12 mil, com hospedagem e translado. Aqui em Macapá, eu faria o possível para fazer pelo SUS a fisioterapia RPG e natação”, explica a mãe.

O sonho de Ana Beatriz é simples: “ficar curada para poder usar roupa normal”, pois sente vergonha de sofrer bullying. Ela é uma estudante dedicada e já até recebeu na escola o título de “Aluna nota 10”, um reconhecimento pelos seus resultados e emprenho nos estudos. A menina busca, no futuro, se formar em Direito. Quer ser advogada.

Como ajudar

Para ajudar Ana Beatriz, entre em contato com sua mãe, Ivaneide Lima Nobre, pelo telefone (96) 99914-06476.

Doações podem ser feitas através do Pix: [email protected].

A família agradece qualquer ajuda para proporcionar a Ana Beatriz a chance de ter uma vida normal e realizar seu sonho.