Menino de 12 anos vende limões com sonho de ser empresário ou médico no Amapá

Josimar Monteiro levantou cedo para fazer suas vendas na tradicional Feira do Peixe Popular do Governo do Amapá.

Por RODRIGO DIAS

Enquanto muitos garotos de sua idade aproveitam o feriado da Semana Santa para brincar, Josimar Monteiro, de apenas 12 anos, já está a postos para mais uma jornada de trabalho.

Com a energia contagiante de quem tem um objetivo claro, ele se levanta assim que o galo canta, cumpre seus rituais matinais e se prepara para colorir de verde e amarelo a tradicional Feira do Peixe Popular do Governo do Amapá.

Desde os oito anos, a chegada da Semana Santa para Josimar significa uma oportunidade de ouro: vender limões frescos para garantir uma renda extra e, quem sabe, ajudar na compra do tão esperado peixe para a família. A inspiração para o pequeno negócio veio de perto, do pai e do tio, que trabalham arduamente na feira, limpando e preparando os pescados para os clientes que aproveitam os preços especiais da época.

Neste ano, na movimentada praça da caixa d’água do Buritizal, em Macapá, a voz de Josimar se destaca em meio aos burburinhos da feira. Com um pacote de limões em mãos, ele aborda os passantes com um sorriso no rosto e um grito de vendedor experiente: “Olha o limão fresquinho! Um pacote por três, dois por cinco! Bora aproveitar pra temperar o peixinho!”.

Entre uma venda e outra, o jovem empreendedor conversou com a reportagem e revelou o prazer que sente em tocar seu próprio negócio, mesmo que em pequena escala.

“Aqui só parei rapidinho pra falar com o senhor, mas fico rodando e oferecendo os limões. Pra mim é muito bom, porque estou com minha família trabalhando junto. Ninguém me obrigou a nada, faço porque gosto mesmo e não gosto de ficar parado”, comentou o simpático garoto.

Apesar da dedicação ao trabalho, Josimar demonstra ter seus estudos como prioridade. Ele conta que sua jornada na feira tem hora para acabar: antes do almoço, ele retorna para casa para se preparar para as aulas do 7º ano na Escola Estadual Coelho Neto.

“Ah, eu não tenho vergonha nenhuma, tenho orgulho do que eu faço porque eu tenho o sonho de ser empresário ou médico, e esse é meu começo. Mas pra isso preciso estudar, então faço os dois. Estou correndo atrás do que eu quero”, finalizou com determinação.

A tia de Josimar, Benedita Ferreira, de 50 anos, também marca presença na feira vendendo os limões colhidos na plantação da família, localizada no interior do estado. Ela conta que o sobrinho sempre mostrou desenvoltura para as vendas.

“Aqui é uma oportunidade legal pra gente trabalhar, é uma renda a mais de colher os frutos do que a gente plantou. Em sol a sol estamos aqui pra garantir nosso sustento com muita humildade”, relatou Benedita.

Seu Jurandir Rodrigues, de 65 anos, morador do bairro Perpétuo Socorro, aproveitou a programação da feira para garantir o peixe e os temperos para a Semana Santa.

“O preço aqui tá bacana, tudo de qualidade, e o garotinho aí tá de parabéns, né? Vim garantir meu almoço de sexta e valeu a pena”, elogiou o cliente.

A Feira do Peixe Popular do Governo do Amapá continua nesta quinta-feira, das 8h às 19h, e na Sexta-Feira Santa, das 8h às 13h, em diversos pontos de Macapá e em outros municípios do estado.

Locais da feira

Macapá:

Praça da caixa d’água, Buritizal (Zona Sul)

Avenida Ranolfo Gato, entrada do Marabaixo (Zona Oeste)

Avenida Ivaldo Veras, em frente a Cidade do Samba, no Zerão (Zona Sul)

Rodovia do Centenário (Norte e Sul), ao lado da Polícia Federal, Infraero II (Zona Norte)

Vale Verde, em frente ao Parque de Exposições da Fazendinha (Expofeira do Amapá)

Outros Municípios:

Santana

Cutias

Pedra Branca

Serra do Navio

Itaubal

Vitória do Jari

Tartarugalzinho