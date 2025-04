Menor alega que matou motorista de app para provar lealdade à facção

Corpo do motorista às margens da rodovia AP-440; menor diz que vítima era de sua antiga facção

Por OLHO DE BOTO​

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Civil do Amapá na tarde desta segunda-feira (14), acusado de assassinar um motorista de aplicativo na Rodovia AP-440, conhecida como “Ramal do km-9”. Em depoimento, o menor afirmou que cometeu o crime para demonstrar lealdade a uma facção criminosa na qual havia ingressado recentemente.​

O homicídio ocorreu na madrugada desta segunda-feira. A vítima, José Luiz Ferreira da Costa, o “Guigui”, de 46 anos, foi morta com um tiro na testa.​ O corpo foi deixado numa das margens da rodovia.

De acordo com o delegado Leonardo Leite, da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), após o crime, o menor procurou um morador local, alegando ter sido vítima de assalto. O morador solicitou um carro de aplicativo para que o adolescente fosse levado até Santana, o que permitiu à polícia rastrear o trajeto e identificar o endereço para onde ele foi levado.​

“No momento da abordagem ele disse que teria mudado de organização criminosa recentemente, e que a nova facção determinou que ele cometesse um homicídio contra alguém da facção que ele participava”, explicou o delegado.

Segundo Leonardo Leite, o menor e a vítima se conheciam, o que facilitou a armadilha. O adolescente atraiu o motorista sob o pretexto de uma corrida combinada fora do aplicativo de transporte.​

“A vítima tinha o contato do menor em sua agenda de contatos. O motorista (vítima) foi preso no ano passado por tráfico de drogas”, informou.​

A arma utilizada no homicídio, um revólver calibre 38, foi encontrada atrás da residência dos pais do menor, no bairro do Paraíso.