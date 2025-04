Situação ocorre no bairro São José, na zona oeste de Macapá

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Moradores do bairro São José, atrás dos trilhos da estrada de ferro na zona oeste de Macapá, estão preocupados com o descarte de entulho e lixo no local. A atividade teria sido licenciada pela prefeitura apenas para fins de reciclagem, mas os caminhões que passaram a frequentar o local, às dezenas, acabam levando outro tipo de resíduo. Veja na reportagem do SNTV.

VÍDEO