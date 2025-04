Morre o 1º presidente da Alap, responsável pela posse do 1º governador do AP

Ao lado de Anníbal Barcellos e Ronaldo Borges, governador e vice: Félix Ramalho tinha 93 anos e foi deputado constituinte

Por SELES NAFES

Faleceu na manhã desta terça-feira (15), aos 93 anos, Félix Ramalho, o primeiro presidente da Assembleia Legislativa do Amapá. Ele estava internado desde o último domingo (13) no Hospital São Camilo, em Macapá, após sentir-se mal em casa.

Natural de Itaituba (PA), Félix Ramalho escolheu o município de Santana para viver no início da década de 1950. Formado em Direito e Letras, foi eleito para compor a primeira legislatura da Assembleia Legislativa do Amapá, integrando a primeira turma de deputados eleitos pelo voto popular. Teve papel ativo na elaboração da primeira Constituição do Estado.

Durante sua gestão como presidente da Assembleia, deu posse ao primeiro governador eleito do Amapá enquanto estado, Anníbal Barcellos (PFL), e ao vice-governador Ronaldo Borges (PMDB), falecido no início deste ano. Barcellos faleceu em 2011.

Afastado da vida pública há cerca de duas décadas, Félix Ramalho dedicava-se à família, da qual deixa sete filhos. O governador Clécio Luís postou uma nota nas redes sociais lamentando o falecimento e reconhecendo a atuação de Ramalho na política, no serviço público e na educação.

O velório será realizado a partir das 17h, na funerária CenterPax, em Santana. O sepultamento está previsto para ocorrer no Cemitério São José, localizado na zona norte de Macapá.