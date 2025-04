Moto cai dentro de canal após colisão com carro de aplicativo

De acordo com testemunhas, a motocicleta trafegava em alta velocidade

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Dois homens ficaram feridos em um acidente de trânsito na noite deste domingo (20), no Bairro Muca, zona sul de Macapá. A motocicleta em que estavam foi lançada dentro do canal do Beirol após colidir com um carro de aplicativo.

De acordo com testemunhas, a moto seguia em alta velocidade pela rua do canal da Hamilton Silva quando avançou a via preferencial e bateu contra um veículo modelo Fox, que trafegava pela Avenida dos Tupis.

As vítimas foram encontradas caídas às margens da avenida, uma delas com fraturas em uma das pernas. Ambas foram socorridas por equipes de emergência e levadas ao Hospital de Emergências de Macapá. A motocicleta precisou ser amarrada a uma corda e puxada do fundo do canal para que fosse periciada.

O motorista do carro permaneceu no local e foi submetido ao teste do etilômetro, realizado pelos militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (Bptran). O resultado foi negativo para ingestão de álcool.

Ele relatou à reportagem do Portal SN que havia acabado de aceitar uma corrida por aplicativo e seguia com dois passageiros no momento da colisão.

— Meu carro foi atingido pela moto e agora não sei quando vou poder voltar a trabalhar. O carro ficou sem condições de rodar e é minha única fonte de renda — lamentou o motorista.