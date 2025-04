Motorista de aplicativo é morto com tiro na testa; passageiros são procurados

Crime ocorreu durante a madrugada desta segunda-feira (14), na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um motorista de aplicativo foi encontrado morto com um tiro na testa, na madrugada desta segunda-feira (14), às margens da rodovia AP-440, conhecida como “KM-9”, na zona oeste de Macapá. A polícia procura pelos passageiros que embarcaram com a vítima momentos antes do crime, há alguns quilômetros dali, na cidade de Santana.

A vítima foi identificada como José Luiz Ferreira da Costa, popularmente conhecido como Guigui no meio do segmento de transporte por aplicativo. Ele tinha 46 anos.

Guigui havia alugado um Renault Kwid preto para trabalhar. Por volta das 2h, a esposa dele acionou a Polícia Militar do Amapá, após localizar o veículo abandonado em uma área de ramal conhecida como Linha E, próxima da rodovia.

O carro apresentava manchas de sangue no interior, o que levantou a suspeita de que Guigui pudesse ter sido ferido dentro do automóvel. Ele havia saído de Santana levando passageiros em direção ao KM-9, e a parada repentina em uma área isolada causou estranhamento à esposa, que sempre acompanhava digitalmente as corridas do marido – ele compartilhava os trajetos com ela, uma medida de segurança adotada pelo casal.

Ao perceber o veículo parado por muito tempo, ela tentou contato com o marido, mas não obteve resposta. Preocupada, ela mesma foi até o local indicado por aplicativos de localização e encontrou o carro sozinho, com vestígios de violência.

Após confirmar a denúncia, uma equipe do 8º Batalhão da PM iniciou buscas pela região. Pouco depois, populares informaram que havia um corpo caído a poucos metros dali, na margem da AP-440. Era Guigui, já sem vida, com uma perfuração na testa, causada aparentemente por um disparo de arma de fogo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e oficializou o óbito. A Polícia Científica realizou a perícia tanto no local do abandono do carro quanto onde o corpo foi encontrado.

A principal hipótese da polícia é de crime de latrocínio, já que o celular da vítima e nenhum valor em dinheiro foram encontrados, nem no automóvel e nem com o motorista. A polícia também acredita que José Luiz tenha sido baleado dentro do carro, e que os criminosos tenham jogado o corpo na pista antes de abandonarem o veículo no ramal.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Até o momento, os passageiros que embarcaram com a vítima não foram identificados.

A vítima

Guigui era conhecido por ser uma liderança atuante no segmento de transporte por aplicativo em Macapá. Ele estava sempre presente nas manifestações e atos por melhorias à categoria, que reúne mais de 15 mil trabalhadores na região metropolitana.

No último dia 20 de março, ele era um dos organizadores do movimento que reivindicava, na Câmara Municipal e na Prefeitura de Macapá, diálogo para a regulamentação da Lei 2322/18, que prevê direitos trabalhistas aos profissionais, mas que não está em vigor por falta de decreto regulamentador.

A falta de regulamentação da lei impede que os trabalhadores tenham acesso a direitos básicos, como segurança trabalhista e previdenciária.

Guigui defendua que, além da regulamentação, a ausência de cadastro junto à Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) dificultava a fiscalização e abria espaço para a atuação de falsos trabalhadores, que podem colocar em risco a segurança dos usuários.

“A nossa busca é por uma segurança trabalhista para nós, motoristas e motoqueiros de aplicativo. Uma legalidade justa para todos. Ganha o trabalhador, ganha o município e a população, pois vai evitar golpes e falsos trabalhadores”, foi a última declaração pública de José Luiz Ferreira.