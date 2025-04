Motorista que atropelou corredores não tem CNH e alega problemas de saúde

Veículo flagrado por câmeras residenciais já estava em uma oficina mecânica para reparos. Atropelamento ocorreu no último domingo, na Orla do Complexo do Araxá, na zona zul de Macapá. Fotos: Redes Sociais

Por RODRIGO DIAS

O motorista do veículo envolvido no atropelamento de dois corredores que realizavam um treino na Orla de Macapá, no último domingo (13), foi identificado e se apresentou à Polícia Civil nesta semana. A informação foi confirmada pela delegada Josimária Coelho, da Delegacia de Trânsito (Deatran).

Segundo ela, as investigações levaram à localização do veículo Palio de cor azul, que estava recebendo reparos em uma oficina devido aos danos causados pelo acidente.

“Confirmamos que realmente era o veículo que havia atropelado as duas vítimas e, com isso, conseguimos identificar e localizar o endereço do condutor”, explicou.

De acordo com a delegada, no dia seguinte ao acidente, segunda-feira (14), o motorista compareceu à delegacia para prestar depoimento sobre o ocorrido.

“Durante seu depoimento, ele relatou que trafegava na avenida Beira-Rio, sentido Centro/Araxá, e não viu os dois corredores, alegando que um veículo que seguia à sua frente estava obstruindo sua visão. Após o atropelamento, ele disse que ficou nervoso, sentiu-se mal devido a problemas de saúde e, por essa razão, decidiu não parar e se evadiu do local”, detalhou.

A Polícia Civil também constatou que o condutor não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Foi instaurado um inquérito policial para apurar os eventuais crimes de lesão corporal – com o agravante da ausência de CNH –, omissão de socorro e fuga do local do acidente.

O caso segue sob investigação para o completo esclarecimento dos fatos e a responsabilização do condutor. Após a conclusão das diligências e a coleta de todas as informações necessárias, o inquérito policial será remetido ao Poder Judiciário.