Motorista que atropelou dois corredores na orla segue foragido

Por RODRIGO DIAS

Dois corredores foram brutalmente atropelados enquanto praticavam exercícios na orla do bairro Santa Inês, em Macapá. O caso, registrado na manhã deste domingo (13), causou indignação entre moradores e frequentadores da região.

As vítimas foram identificadas pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) como Alexandre Pinheiro e Davi Almeida, ambos com 30 anos de idade. De acordo com informações preliminares, os dois amigos foram atingidos por um Fiat Pálio, de cor azul, que trafegava em alta velocidade pela via.

Segundo o BPTran, o motorista fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Até o final desta manhã de segunda-feira (14), ele não foi identificado pelas autoridades.

Alexandre e Davi foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Emergências de Macapá.

A Polícia Civil iniciou as investigações para identificar o condutor e apurar as circunstâncias do atropelamento. Os investigadores já têm imagens de câmeras de segurança da área.