Mulher é encontrada nua, morta e amarrada a tronco de árvore em rio no interior do Amapá

Caso foi registrado nesta terça-feira (1º), no município de Calçoene, que fica a 360 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um crime com características de crueldade foi registrado no interior do Amapá. Uma mulher sem roupas e com a cabeça parcialmente raspada foi encontrada morta nesta terça-feira (1º). O corpo da vítima estava boiando às margens do Rio Calçoene, próximo à sede do município, situado a 360 km de Macapá.

A vítima, ainda não identificada, estava totalmente nua, em estágio de decomposição e amarrada pelos pés com uma corda de nylon.

“Ela estava amarrada, com essa corda grossa, a um tronco no rio. O pessoal teve que cortar, não conseguiu nem desamarrar, cortaram essa corda para poder puxar o corpo, com outra corda já”, explicou o capitão Cecílio, do 12º Batalhão.

A ocorrência está em andamento e ainda há poucas informações. O capitão informou que o caso segue sob investigação da Polícia Civil do Amapá. O corpo foi removido pelos agentes até um porto da cidade – de onde deverá ser feita a remoção pela Polícia Científica.