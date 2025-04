Mulher e filho são salvos de casamento violento após denúncia anônima no Disque 180

Vítima de agressões físicas, psicológicas e sexuais foi regatada pela Polícia Civil do Amapá. Caso ocorreu na zona rural de Macapá.

Da REDAÇÃO

Uma mulher foi resgatada de um relacionamento marcado por violência após uma denúncia anônima ao Disque 180. A ação foi realizada pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), com apoio da Polícia Militar, em uma comunidade rural de Macapá.

De acordo com o delegado Bruno Braz, adjunto da DEAM, a vítima relatou ter sido submetida a agressões físicas, humilhações, ameaças de morte, violência psicológica e até mesmo estupro por parte do marido. Na noite anterior à intervenção policial, ocorrida na terça-feira (15), ela teria sido novamente ameaçada e agredida.

Ao chegar ao local, os policiais confirmaram a situação e a mulher, junto com seu filho, foi levada à delegacia, onde formalizou a queixa e requereu medidas protetivas para garantir sua segurança e a proteção do patrimônio do casal.

O autor das violências foi intimado a prestar depoimento e pode ser indiciado por lesão corporal, ameaça, injúria, violência psicológica e estupro. Caso condenado, ele poderá cumprir pena e ter restrições de aproximação da vítima.

Denúncias

A delegada Marina Guimarães, titular da DEAM, destacou que muitas mulheres têm dificuldade de buscar ajuda diretamente na delegacia por medo, vergonha ou controle do agressor. Por isso, o Disque 180 é uma ferramenta fundamental, pois permite denúncias anônimas e pode ser acionado tanto pela vítima quanto por terceiros.

“Para muitas mulheres em situação de violência, procurar ajuda diretamente na delegacia pode ser um passo difícil. É nesses momentos que o Disque 180 se torna essencial”, afirmou a delegada.

O serviço Disk 180 é gratuito, sigiloso e funciona 24h, recebendo denúncias de violência doméstica e encaminhando os casos às autoridades competentes.