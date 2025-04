Apocalipse7

Existem diversas interpretações sobre a citação de 144 mil pessoas que receberão uma marca após o retorno de Jesus Cristo, conforme relata João no capítulo 7 de Apocalipse. No entanto, no mesmo capítulo, ele vê uma multidão de salvos impossível de ser contada. Tenha uma ótima terça-feira (1º) com o nosso Deus!