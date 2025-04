Na 23ª incursão de 2025, polícia encontra arma e drogas em forro de casa na Baixada do Ambrósio

Policiais tiveram que escalar paredes do imóvel para achar arma. Ocorrência foi em Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Durante uma incursão na área portuária conhecida como “Baixada do Ambrósio”, no município de Santana, a 17 km de Macapá, agentes da 1ª Delegacia de Polícia Civil apreenderam um adolescente de 16 anos que tentou escapar do cerco e acabou indicando, sem querer, aos policiais onde estavam escondidas porções de drogas e uma arma.

Além dos papelotes de crack que estavam nos bolsos do suspeito, uma espingarda calibre 12 – aparentemente de fabricação caseira – foi apreendida pelos agentes no forro da casa onde ele morava.

As forças de segurança do município têm realizado inúmeras operações na área, considerada pelas autoridades como uma das de maior índice de criminalidade. Esta foi a 23ª ação da unidade apenas neste ano.

De acordo com o delegado Leonardo Alves, houve dificuldade para localizar a arma, que só foi encontrada após um dos agentes subir pelo telhado do imóvel depois de desconfiar por onde o menor de idade tentou escapar.

“Trata-se da vigésima terceira ação efetiva da equipe da 1ª DPS somente em 2025, sendo que todas culminaram em prisões, apreensões de supostos envolvidos em homicídios, tráfico de drogas ou retirada de armas de fogo das ruas de Santana. Nesse caso, um menor avistou a equipe, tentou fugir, mas foi alcançado e abordado. Durante a busca pessoal, foi constatado que ele portava drogas, e na residência dele foi localizada a arma de fogo”, relatou o delegado.

O adolescente foi apresentado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.