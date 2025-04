Apocalipse17

“Todos os caminhos levam a Deus”? Nem todos, e nem em todas as religiões. A Bíblia fala de caminhos que nos afastam do Criador. Em Apocalipse 17, vemos o grande poder religioso que perseguiria os seguidores de Jesus. No entanto, mesmo em religiões falsas existem verdadeiros cristãos, mas que estão no lugar errado. Tenha um feliz sábado!