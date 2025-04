No telhado, na ponte e bebendo: 4 são presos pela Patamo

Prisões ocorreram nos municípios de Macapá e Santana.

Por LEONARDO MELO

Quatro pessoas foram presas em situações distintas neste fim de semana pela Companhia Independente de Motopatrulhamento da Polícia Militar (Patamo).

Em Santana, município a 17 km de Macapá, uma mulher foi capturada no telhado de uma casa após tentar fugir de uma abordagem.

A denúncia era de que a suspeita, Luane Tavares Santos, estaria vendendo drogas em frente a uma residência na Avenida 15 de Novembro, acompanhada de dois homens que não foram localizados.

Com ela, os militares encontraram uma bolsa contendo 15 porções de maconha e 24 de cocaína. Os policiais também descobriram que Luane já havia sido presa em 2023, por tráfico de drogas e posse de munições.

No Bairro do Muca, zona sul de Macapá, policiais foram recebidos a tiros enquanto patrulhavam a Avenida José de Paula Lobo. Houve confronto, mas o atirador pulou em uma área alagada e conseguiu fugir. No entanto, Salmo Rodrigo Miranda, de 19 anos, foi preso no local, com tabletes de maconha, porções de cocaína e dinheiro em espécie.

No Bairro Beirol, também na zona sul, durante patrulhamento pelo Beco da CPA, Luiz Fernando Ferreira, de 23 anos, tentou fugir e dispensar uma sacola contendo 30 porções de maconha, mas foi alcançado e preso por tráfico de drogas.

Já no Bairro Araxá, um detento que cumpre liberdade condicional pelo crime de tráfico de drogas, monitorado por tornozeleira eletrônica, foi flagrado em visível estado de embriaguez, por volta de 21h40.

Willian Silva dos Santos, de 25 anos, foi preso por descumprimento de ordem judicial e encaminhado para a Central de Flagrantes do bairro Pacoval.