Apocalipse10

No dia 22 de outubro de 1844, cristãos americanos, acreditando que esse seria o dia exato da volta de Jesus, acabaram encarando uma enorme decepção. O Salvador não apareceu. Logo ficou claro que o livro de Daniel tinha sido interpretado de maneira errada. Essa data é conhecida na história como o Dia do Grande Desapontamento. No entanto, aprendemos uma incrível lição com tudo isso. Tenha uma ótima sexta-feira com nosso Deus!!