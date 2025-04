Apocalipse 20

Compartilhamentos

Apocalipse 20 traz acontecimentos no último Milênio, que inclui a segunda volta de Jesus, a Morte dos Ímpios, a Desolação do Planeta, Satanás será preso e a Terra ficará em repouso. Também ocorrerão fatos grandiosos no final do milênio. O Apocalipse descreve a Terra sendo preparada para um restart, quando voltaremos ao plano original de Deus. Tenha uma ótima semana com nosso Senhor Jesus!