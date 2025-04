Gênesis 10

Um homem com poder tende a tomar decisões ruins que beneficiam apenas ele próprio. A história está repleta de pessoas assim. Em Gênesis 10, vemos a primeira rebelião humana contra o governo de Deus. O movimento famoso pela Torre de Babel, foi liderado por um homem com sede de poder e assasino. Tenha um feliz sábado (26) com o nosso Senhor Jesus!