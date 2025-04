O papel da tecnologia na promoção da inclusão social na região

Pesquisa do Cetic.br revela que cerca de 81% das casas da região Norte tinham acesso à internet em 2024

Atualmente, diversas iniciativas voltadas a inclusão digital, educação tecnológica e soluções digitais têm mudado o cenário no Norte do Brasil de forma considerável. Com a ampliação do acesso à rede, comunidades que eram marginalizadas, hoje podem se comunicar de forma livre e sem barreiras, contribuindo para uma maior autonomia.

A mudança de realidade digital no Norte do país se deve a inúmeros projetos de origem pública e privada, que têm assumido um papel essencial no desenvolvimento social dos estados dessa região. Combinadas com a popularização das soluções financeiras digitais, como os Pagamentos Cripto, que já se estendem por todo território nacional, essas ações têm contribuído para aumentar a infraestrutura digital como um todo, facilitando o acesso a serviços básicos, como saúde e educação, e ao mercado de trabalho e à participação cidadã como um todo.

Conectividade em comunidades isoladas

Segundo dados de pesquisa do Cetic.br, cerca de 81% das casas da região Norte tinham acesso à internet em 2024, contra 79% em 2023 e 75,6% em 2022, indicando um avanço expressivo na inclusão digital da região ao longo dos últimos anos.

Um dos principais responsáveis por essa transformação é o projeto Norte Conectado, de autoria do Ministério das Comunicações. A iniciativa tem como objetivo instalar mais de 12 mil quilômetros de internet fibra óptica ao longo dos rios da Amazônia, por via subaquática e subterrânea, com o objetivo de conectar mais facilmente escolas, hospitais e órgãos públicos, mesmo nas cidades mais distantes.

Essa melhoria na infraestrutura não apenas facilita a comunicação, mas também promove novas oportunidades de negócio, estimula o empreendedorismo digital e amplia o acesso a plataformas de ensino à distância, essenciais para o desenvolvimento educacional em regiões remotas.

Avanços em energia e infraestrutura digital

Outro projeto relevante para a infraestrutura tecnológica da região norte é o Linhão de Tucuruí, que vai ligar Roraima ao Sistema Interligado Nacional (SIN). A obra, que começou em 2022, já está 70% finalizada e deve ser entregue em setembro deste ano.

Além da conexão via fibra óptica, a estabilidade no fornecimento de energia é essencial para o funcionamento de computadores, roteadores e dispositivos móveis, e por consequência, para a permanência da população no ambiente digital.

Até então, apagões eram constantes em Roraima, por exemplo. Entre tantos benefícios, a chegada da energia estável possibilita a instalação de pontos de acesso à internet, a criação de centros comunitários conectados e o funcionamento de escolas digitalizadas. Ou seja, uma nova era para a região Norte.

Empreendedorismo digital e capacitação profissional

Com o avanço da inclusão digital e conectividade, aumenta também o número de iniciativas voltadas à formação profissional dos cidadãos da região. O Instituto Federal do Amapá (IFAP), por exemplo, oferece cursos de tecnologia da informação, marketing e finanças em diversas cidades, com o objetivo de preparar jovens e adultos a movimentar a economia digital.

Outra iniciativa relevante é a Casa Digital, programa lançado pelo Governo do Amapá que oferece cursos e inclusão digital. São aptos a participar, trabalhadores cadastrados no Sistema Nacional de Emprego (Sine), que buscam qualificação profissional e acesso ao mercado de trabalho.​

Esses são apenas exemplos de programas de capacitação que incentivam a educação e o empreendedorismo local e potencializam a geração de renda por meio de iniciativas digitais, como serviços online, lojas virtuais, prestação de serviços digitais e criação de conteúdo para a internet.

Inclusão digital financeira

A inclusão financeira também representa uma peça chave na inclusão digital no Norte do País. Devido à pouca presença de agências de bancos tradicionais em algumas áreas mais remotas, ferramentas como carteiras digitais e pagamentos com criptomoedas se destacam por facilitar transações financeiras, sendo um meio seguro e sem intermediários.

Um exemplo disso é a plataforma Binance Pay, que permite que os usuários enviem e recebam criptomoedas sem taxas, utilizando apenas um smartphone com conexão básica à internet. Uma funcionalidade bastante útil para trabalhadores autônomos e empreendedores de regiões que podem enfrentar dificuldades ao acessar o sistema tradicional dos bancos.

Segundo dados da Chainalysis, especialista em analisar o mercado de Blockchain, entre 2023 e 2024, os países da América Latina movimentaram mais de US$ 415 bilhões em cripto ativos. Para se ter uma ideia, em torno de 26 milhões de pessoas utilizam criptomoedas diariamente para realizar transações e pagamentos no Brasil.

O futuro tecnológico no Norte

Apesar dos avanços, ainda existem desafios estruturais a serem enfrentados na região, como a falta de cobertura de sinal em áreas rurais e a necessidade de ampliar a educação digital básica para idosos. Porém, o que podemos observar é que o uso da tecnologia tem grande potencial para combater desigualdades históricas, promovendo um desenvolvimento mais justo no Norte do Brasil.

Ao combinar investimentos em conectividade, educação tecnológica e soluções financeiras modernas nos estados do norte do país, o Brasil dá um grande passo rumo à inclusão social plena de norte a sul e à participação da população em uma economia cada vez mais digital e sem fronteiras.