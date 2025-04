Apocalipse8

Nesta quarta-feira (2), continuamos analisando o livro de Apocalipse, desta vez no capítulo 8. O livro é repleto de símbolos como a trombetas, dragões, chifres, trovões, anjos e terremotos. Um dos trechos fala sobre o poder da oração a Deus, que é respondida com trovões. Muitas vezes, ignoramos o alcance da oração. Tenha uma ótima o ótima quarta-feira (2) com o nosso Senhor Jesus!