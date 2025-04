Operação destrói estruturas de garimpo ilegal avaliadas em mais de R$ 2 mi

Ação foi da PF e do Ibama. Lavras irregulares estão localizadas no município de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Três retroescavadeiras e sistemas de comunicação via satélite usados por garimpeiros ilegais foram destruídos durante uma operação da Polícia Federal (PF) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), quinta-feira (24), no município de Tartarugalzinho, no interior do Amapá. O prejuízo causado aos infratores é estimado em mais de R$ 2 milhões.

A ação teve como objetivo fiscalizar áreas de garimpo clandestino em região de floresta. No local, as equipes constataram a exploração ilegal de minério, com estrutura montada para garantir conectividade e logística.

Foram encontradas três bases de difusão satelital, utilizadas para fornecer acesso à internet em plena mata, o que facilitava a comunicação e a continuidade das atividades criminosas. Os equipamentos foram inutilizados pelos agentes.

Além da destruição das máquinas e da rede de internet, os policiais também apreenderam armas de fogo e munições. Apesar das evidências da atividade ilegal, ninguém foi preso durante a operação.

A PF ressaltou que as ações como esta, de combate à mineração clandestina e aos crimes ambientais, vêm sendo realizadas de forma integrada com o Ibama em diferentes regiões da Amazônia. A intenção é reduzir a pressão sobre áreas de floresta.