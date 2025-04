Operadora Select se manifesta sobre credenciamento de hospital em Macapá

Seletc entendeu que é preciso deixar claro não haver qualquer sociedade com a empresa que arrendou o antigo hospital da Unimed Fama, em Macapá

Por SELES NAFES

A operadora de planos de saúde Select, com sede em Goiânia (GO), se pronunciou após a reportagem do Portal SN revelar o acordo entre ela e a empresa “Souza e Souza”, responsável pelo arrendamento do antigo hospital da Unimed Fama, em Macapá. A notícia informou que o acordo é para atender usuários do plano Select. No entanto, a operadora entendeu que era preciso deixar claro que não há qualquer vínculo societário entre as duas ou acordo para sanar dívidas.

Apesar de a reportagem não ter sugerido qualquer composição societária, a Select enfatizou que não tem qualquer responsabilidade sobre dívidas trabalhistas da Souza e Souza, que enfrenta processos movidos por aproximadamente 40 médicos por salários e plantões não pagos entre 2023 e 2024.

A reportagem, postada ontem (2), também relatou que a antiga unidade de pronto atendimento da Unimed foi rebatizada como “Hospital Marco Zero”, e que a empresa Souza e Souza deve cerca de R$ 6 milhões aos médicos. A notícia também informou que a Select está vendendo planos de saúde para atendimento exclusivo no antigo hospital da Unimed.

“O referido hospital é credenciado junto à rede da Select, em conformidade com os critérios técnicos e jurídicos rigorosamente estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com o único e exclusivo objetivo de atender aos beneficiários da operadora com qualidade e capilaridade nacional. Importante destacar que este modelo de credenciamento é adotado amplamente no setor de saúde suplementar em todo o território brasileiro, sendo absolutamente regular e previsto pela regulamentação vigente”, informou a diretora da operadora, Iris Subtil de Toledo.

A operadora ainda frisou que eventuais pendências financeiras da Souza e Souza não são de sua responsabilidade e devem ser tratadas nas esferas competentes.

“Ademais, eventuais dívidas, obrigações trabalhistas, fiscais ou de qualquer outra natureza atribuídas à entidade hospitalar ou à empresa que a arrenda são de inteira responsabilidade destas e deverão ser apuradas nas esferas competentes. Tais questões não guardam qualquer relação com a Select, que não possui ingerência sobre a administração ou finanças do hospital credenciado”, acrescentou.

Por fim, a empresa listou três pontos para reforçar sua posição:

A Select não é sócia, controladora, gestora ou corresponsável pela Souza e Souza.

O hospital é apenas um prestador de serviços credenciado, de forma legítima e dentro dos parâmetros regulatórios.

Qualquer débito ou investigação envolvendo a unidade hospitalar não diz respeito à Select e não impacta sua atuação como operadora de planos de saúde.