Gênesis 5

Os filhos são bênçãos e podem nos colocar mais próximos de Deus. É o que os estudiosos da Bíblia afirmam analisando a trajetória de Enoque. Deus gostava tanto de Enoque, que ele não passou pela morte. Enoque tinha gerado filhos, entre eles Matusalém. Depois do nascimento dele, em especial, Enoque passou a dar passos mais incisivos nos caminhos do Senhor. Tenha uma ótima segunda-feira (21) com nosso Senhor Jesus!