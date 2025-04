Apocalipse16

Assim como roupas, eletrônicos e outros produtos, por incrível que pareça, as Escrituras deixam claro que também há milagres operados por falsários. É isso mesmo. São sinais conduzidos por pessoas a serviço do mal. Infelizmente, muitas pessoas escolhem igrejas somente pelos milagres que veem ocorrendo dentro delas. No entanto, a Bíblia ensina as característica de uma igreja verdadeira. Veja a análise de Apocalipse 16 e tenha uma ótima quinta-feira com nosso Deus e Salvador Jesus!