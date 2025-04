Apocalipse9

Compartilhamentos

Estatísticas demonstram que a maioria das pessoas que respondeu a algum crime acaba voltando a cometer delitos depois do cumprimento das penas. São indivíduos que não aproveitam a nova chance de começar de novo. No capítulo 9 de Apocalipse, a visão do apóstolo mostra os que não se arrependeram dos caminhos errados e não aproveitaram as novas chances dadas por Deus, infelizmente. Tenha uma ótima quinta (3) com o nosso Deus e Salvador Jesus!