Padrasto torturava enteada de 11 anos com pimenta nas partes íntimas, diz polícia

Caso ocorreu no município de Ferreira Gomes, a aproximadamente 140 km de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante no município de Ferreira Gomes, no Amapá, acusado de praticar atos de tortura contra sua companheira e a enteada de apenas 11 anos. A prisão ocorreu, ontem (10), após investigação da Polícia Civil, que apurou denúncias de violência doméstica e tortura.

Segundo o delegado Felipe Rodrigues, responsável pelo caso, as investigações revelaram um cenário de horror. O acusado submetia a enteada a sessões de tortura, sendo a mais cruel delas a aplicação de pimenta nas partes íntimas da criança. A companheira do agressor também era vítima de violência doméstica, sofrendo agressões físicas e psicológicas.

“Diante da gravidade dos fatos e das provas colhidas, não hesitamos em realizar a prisão em flagrante do indivíduo. A tortura contra uma criança é um crime hediondo e demonstra a perversidade do agressor”, afirmou o delegado Rodrigues.

A prisão do homem ocorreu na residência do casal, e durante a ação policial foram encontradas evidências que corroboram as denúncias. O nome do acusado não foi divulgado para preservar a identidade da vítima menor de idade, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O homem foi conduzido à delegacia de Ferreira Gomes, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tortura qualificada e violência doméstica. Ele permanece detido e está à disposição da Justiça.