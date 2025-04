Padre Paulo deixa a prefeitura de Macapá

O sacerdote estava na diretoria de finanças do Instituto Municipal de Igualdade Racial; exoneração foi publicada no Diário Oficial

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Um dos mais respeitados sacerdotes da Igreja Católica no Amapá, e um dos símbolos da luta contra o câncer, foi exonerado pelo prefeito Antônio Furlan (MDB). Padre Paulo ocupava um cargo no Instituto Municipal de Política de Promoção da Igualdade Racial (Improir).

O decreto, assinado “a pedido”, foi publicado no último dia 17 de abril, mas com efeitos a partir do dia 1º de abril. Ou seja, apesar de terem se passado duas semanas de abril, ele não terá direito ao salário do mês.

Ele se tornou muito popular no Amapá ao celebrar a famosa “Missa da Cura”, uma vez por semana na paróquia Jesus de Nazaré. Padre Paulo ocupava o cargo de diretor de finanças do Improir, e é fundador do Instituto do Câncer Joel Magalhães.

Em 2022, ele se aproximou de Furlan durante a campanha de Jaime Nunes (PSD) ao governo do Estado. Em março de 2024, ele chegou a ser nomeado pelo prefeito para presidir o instituto, mas depois foi rebaixado para a diretoria de finanças.