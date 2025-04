Pai estuprou e engravidou filha de 14 anos com síndrome de Down, diz polícia

Homem de 50 anos, pai da vítima foi preso e confessou o crime alegando embriaguez. Caso ocorreu em Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Um crime chocante foi descoberto no município de Santana, no Amapá, envolvendo uma adolescente de 14 anos, portadora de síndrome de Down e com comprometimento da fala. A polícia confirmou, após análise genética, que o próprio pai da vítima a engravidou ao estupra-la. Mas o crime ainda tinha mais resquícios hediondos: além do genitor, um irmão da adolescente também a abusava sexualmente

O caso, ocorrido no município de Santana, a 17 km de Macapá, veio à tona quando a jovem foi hospitalizada em estado grave na unidade estadual, em junho de 2024, vítima de um aborto espontâneo.

Inicialmente, o irmão da vítima, de 17 anos, assumiu a autoria do crime, levando os investigadores a tomar medidas contra ele. No entanto, após exames de DNA realizados com familiares e o feto, a perícia constatou que o pai biológico da criança era o pai da adolescente.

O Delegado Antério Almeida, titular da Delegacia de Infância e Juventude de Santana (DIJS), solicitou a prisão do pai após se convencer de que havia provas suficientes.

“O perfil genético obtido a partir da amostra biológica coletada do pai da vítima era compatível com o perfil genético de um pai biológico do feto. Diante da materialidade e da comprovação da autoria do crime de estupro de vulnerável, representei junto ao Poder Judiciário pela decretação da prisão do genitor da vítima, a qual foi deferida e demos cumprimento ao referido mandado de prisão no município de Santana”.

O homem, de 50 anos, foi preso nesta segunda-feira (28) e, após a captura, confessou o crime. Em depoimento, ele alegou que agiu sob efeito de embriaguez no momento dos abusos.

Estupro de vulnerável e ato infracional

O acusado foi encaminhado para audiência de custódia e, em seguida, levado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde aguardará julgamento. Ele responderá pelo crime de estupro de vulnerável, que pode render uma pena de 8 a 15 anos de prisão.

Já o irmão da vítima, que inicialmente assumiu a culpa, será processado por ato infracional análogo ao estupro de vulnerável, já que é menor de idade.