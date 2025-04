Para reduzir acidentes e lentidão, rodovias estaduais terão radares

Setrap e Detran organizam licitação para instalação do sistema

Por SELES NAFES

Não teve jeito. Após uma série de acidentes e congestionamentos, a Secretaria de Transportes do Estado (Setrap) decidiu instalar radares nos trechos mais críticos das rodovias estaduais do Amapá. A informação foi confirmada ao Portal SelesNafes.Com pelo secretário da pasta, Marcos Jucá.

Segundo ele, a ideia é implantar o sistema nas rodovias Duca Serra, JP (antiga JK), Centenário (antiga Norte-Sul) e AP-70, que liga Macapá à região dos distritos como Pacuí e Pedreira. Os trechos urbanos serão prioridade.

Na Duca Serra, por exemplo, os trechos onde os motoristas mais costumam correr (e causar acidentes) ficam próximos do bairro do Coração, início do Marabaixo e antes do elevado com a Rodovia do Centenário.

Lombadas não deram certo

No fim do ano passado, a Setrap instalou “mini-lombadas” nas duas pistas da Rodovia Duca Serra, próximo ao acesso para o bairro Goiabal. O objetivo era reduzir os congestionamentos causados pelos veículos que saem do Marabaixo e do Goiabal nos horários de pico. Funcionou, até as lombadas serem destruídas.

O material utilizado nelas se mostrou frágil diante do volume de tráfego e do porte dos veículos, o que levou à substituição das estruturas duas vezes. Atualmente, a Setrap aguarda a chegada de novo material para reinstalar as lombadas.

Enquanto isso, a secretaria, em conjunto com o Detran, planeja a contratação dos radares. A avaliação é que será necessário estabelecer um limite de 40 km/h nos trechos mais críticos para que as confluências escoem o trânsito de forma mais segura, como no caso do Goiabal.

Segundo o secretário Marcos Jucá, a licitação deverá ser lançada em maio.