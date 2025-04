Passageiro de moto morre em colisão e condutor fica gravemente ferido

Acidente ocorreu em cruzamento no bairro do Paraíso

Por OLHO DE BOTO

Um grave acidente de trânsito ocorrido na tarde de sábado (12), por volta das 17h30, no Bairro Paraíso, em Santana, a 17 km de Macapá, resultou na morte de um jovem de 22 anos e deixou outro ferido.​

De acordo com informações da Polícia Militar, a colisão ocorreu quando o condutor de uma motocicleta avançou a preferência no cruzamento entre a Rua Castro Alves e Avenida Kennedy, colidindo com um veículo de passeio. O impacto deixou os dois ocupantes da moto gravemente feridos.​ Um vídeo mostra o motociclista passando direto pela placa de Pare.

O passageiro da motocicleta, identificado como Abraão Silva Brito, de 22 anos, foi socorrido e levado ao Hospital de Santana, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta das 21h. O condutor da moto foi transferido para o Hospital de Emergências (HE) em Macapá, onde permanece internado.​ Ele estaria sem a CNH, segundo informou um policial.

O motorista do carro envolvido no acidente permaneceu no local e foi conduzido ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP), onde prestou depoimento e foi liberado. Ele realizou o teste do etilômetro, que deu resultado negativo para consumo de álcool. Devido ao estado de saúde do motociclista, não foi possível realizar o teste nele.​

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente, incluindo a coleta de laudos periciais do local e exames de lesão corporal.