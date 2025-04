Pastor investigado por crimes sexuais sofre atentado a tiros

Jeremias Liarte levou dois disparos e foi socorrido ao Hospital de Emergência de Macapá

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O pastor Jeremias Liarte, de 45 anos, foi alvo de uma tentativa de homicídio na madrugada do feriado prolongado. Condenado por importunação sexual e investigado por outro caso semelhante, ele foi baleado com dois tiros em sua residência, localizada no bairro Zerão, zona sul de Macapá.

Segundo informações apuradas pelo Portal SN, o crime aconteceu na noite de quinta-feira (17) após dois homens armados procurarem o pastor em sua igreja.

Não o encontrando lá, seguiram até sua casa, onde os disparos foram efetuados. Testemunhas relataram que ao menos quatro tiros foram disparados, e os suspeitos fugiram em seguida.

Jeremias foi socorrido por familiares e levado ao Hospital de Emergência de Macapá. Apesar da gravidade do ataque, exames constataram que os projéteis não atingiram órgãos vitais e ele já recebeu alta hospitalar. Os dois tiros foram direcionados ao tórax dele, mas passaram de raspão.

O pastor foi condenado a 2 anos e 3 meses de prisão por importunação sexual, mas a pena foi convertida em prestação de serviços comunitários e pagamento de multa. De acordo com os autos, durante uma sessão de massagem em uma fiel que reclamava de dores na coluna, Jeremias teria pedido que a vítima ficasse nua — o que foi recusado — e em seguida, levou a mão dela em seu pênis.

Além dessa condenação, ele responde a uma nova denúncia do Ministério Público por crime sexual ocorrido em 2023. O processo ainda está em fase de tramitação na Justiça.

A Polícia Civil investiga a tentativa de homicídio. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.