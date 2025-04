Situado no platô das Guianas, o Suriname tem uma rica história e é um ótimo destino turístico

Por SELES NAFES

O Suriname é um dos países mais fascinantes e exóticos da América do Sul. Integrante do Platô das Guianas, a antiga Guiana Holandesa é um país de muitas religiões, idiomas e costumes, um caldeirão produzida pela migração holandesa, mas principalmente indiana. O Portal SN esteve em Paramaribo, a capital do Suriname, onde é possível ver a importância da mineração, do turismo atraído por cassinos, compras e gastronomia. Recentemente, o petróleo entrou nessa conta.