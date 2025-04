Petróleo: Vice-governador acusa ICMBio de mentir sobre reservas marinhas: ‘desfaçatez’

Em entrevista ao quadro SNTV, Teles Júnior disse que logística naval da exploração será impactada e até impedida pelas reservas

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O vice-governador do Amapá, Teles Júnior (PDT-AP), que é economista e professor universitário, reagiu com veemência ao posicionamento do ICMBio de que as futuras reservas marinhas na costa do estado não atrapalhariam a exploração de petróleo e gás. Com apoio do Greenpeace, o instituto convocou uma audiência pública para o dia 3 de maio, com o objetivo de discutir a criação de quatro unidades de conservação marinhas na costa do Estado. Segundo Teles Júnior, a navegação industrial decorrente da exploração será impedida se houver reservas marinhas no caminho dos navios.