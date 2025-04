PM diz que moradores presos por furto de energia invadiram área de proteção ambiental

A avó Maria da Conceição ficou tomando conta dos netos após a prisão do genro e da família. Caso foi divulgado nesta quinta-feira (4) pelo portal SelesNafes.com

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O Comando do 1º Batalhão da Polícia Militar do Amapá informou, nesta quinta-feira (4), que a família retratada em uma reportagem publicada pelo portal SelesNafes.com estava ocupando uma área de preservação permanente (APP) de forma irregular. A matéria, intitulada “Abalada após prisão por furto de energia, família diz não saber o que fazer”, relata o desespero dos moradores após dois deles terem sido presos por ligação clandestina de energia elétrica.

De acordo com o comando da PM, os agentes atuaram após denúncia de que vários barracos de madeira, sem presença de moradores, passaram a ser construídos na área que fica atrás da sede do batalhão e do conjunto São José.

“No local, foi constatado, após denúncia, o terreno sendo invadido e demarcado, com alguns barracos sem habitação. Na mesma semana, o batalhão comunicou diretamente o promotor de Meio Ambiente do Ministério Público do Amapá, o qual em reunião com este comando, fez as recomendações de que, se procedesse a fiscalização e fosse constatada a existência de crime ambiental, deveria ser feita a condução dos envolvidos”, comentou o major Alexsandro, comandante do 1º BPM.

O caso gerou repercussão nas redes sociais e levantou debates sobre vulnerabilidade social, direito à moradia e regularização fundiária em áreas urbanas de Macapá. Mas também houve quem se posicionasse contra a invasão, especialmente em área de preservação e para especulação imobiliária.

“Reforçamos, ainda, que as equipes não podem ser omissas diante do cometimento de crimes de qualquer natureza”, acrescentou o oficial.

A reportagem original do portal SelesNafes.com destacou o estado de fragilidade emocional e financeira da família, que relatou estar sem alternativas após a prisão. Maria da Conceição passou a tomar conta dos netos após a prisão da filha e do genro. A PM tinha informado que os dois resistiram à prisão e precisaram ser algemados.