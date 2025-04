Polícia prende homem que matou esposa com tiro no rosto na frente da filha de 2 anos

Crime e prisão ocorreram no município de Cutias do Araguari, a 130 km de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A Polícia Civil do Amapá anunciou a captura de Adelson Tavares Marinho Junior, de 23 anos, conhecido como “Tchola” ou “TH”. Preso na segunda-feira (28), ele é acusado de matar a própria companheira, de 21 anos, com um tiro no rosto, na frente da filha do casal, de apenas 2 anos. O crime ocorreu no dia 6 de abril, na zona rural de Cutias do Araguari.

A captura foi realizada por equipes da Delegacia de Polícia de Cutias, após três semanas de buscas. Segundo o delegado Aluísio Aragão Jr., titular da unidade, o suspeito foi localizado em uma casa em uma área remota da cidade.

A vítima foi achada morta por um parente do acusado, que foi até a residência da família e encontrou a filha do casal sozinha e chorando. Ao entrar no imóvel, ele se deparou com o corpo da jovem deitada na cama, já sem vida.

“O comunicante chamou pelo nome dos moradores e ninguém respondeu. Ao adentrar na casa, viu que estava somente o cadáver da vítima deitado na cama com um ferimento de arma de fogo no rosto”, revelou o delegado.

A investigação apontou que a jovem já sofria agressões físicas, mas nunca denunciou o companheiro por medo das ameaças que recebia. A polícia pediu a prisão preventiva de Adelson, que foi decretada pela Justiça.

Além do feminicídio, o suspeito já responde por outros crimes, como tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, extorsão e receptação.

Desde a descoberta do crime, Adelson estava foragido. Durante a prisão, além do mandado pelo feminicídio, os policiais também cumpriram um segundo mandado de prisão preventiva contra ele, referente a um homicídio qualificado ocorrido neste ano, também em Cutias.

“Esse indivíduo se encontrava foragido desde o início desse mês, quando praticou esse crime bárbaro, que abalou a comunidade local. O inquérito inicial aponta que ele foi o autor do disparo na região do rosto da vítima, que era sua companheira. Isso tudo na presença física da filha do casal, de apenas 2 anos de idade. Depois de aproximadamente três semanas de investigações e de buscas, a gente conseguiu prendê-lo aqui mesmo na cidade de Cutias”, disse o delegado Aragão Jr.

Adelson foi encaminhado para audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.