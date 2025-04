Polícia prende suspeito de execução e encontra arma enterrada

Policial encontra pistola escondida em saco plástico embaixo de residência

Por OLHO DE BOTO

Policiais civis, acompanhados do delegado Leonardo Alves, cumpriram um mandado de prisão e prenderam um jovem de 18 anos acusado de participação na morte de Lorran Pereira da Costa, de 24 anos. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (3) na Área Portuária de Santana, município localizado a 17 km de Macapá.

Lorran foi executado com oito tiros no dia 21 de fevereiro deste ano, na Baixada do Ambrósio. Na ocasião, dois adolescentes foram apreendidos em flagrante por envolvimento no crime. Entretanto, as investigações apontaram que a execução foi realizada por três indivíduos ligados a uma disputa entre facções criminosas.

A partir dessa descoberta, o delegado Leonardo Alves, titular da 1ª Delegacia de Polícia de Santana (1ª DPS), deu continuidade às investigações e identificou o terceiro suspeito.

“Representamos pela sua prisão preventiva, medida que foi deferida e cumprida na data de hoje. Ainda durante as diligências, encontramos uma arma de fogo enterrada nos fundos de uma outra residência, que possivelmente pode ter sido utilizada no homicídio”, afirmou o delegado.

A arma será encaminhada para perícia, enquanto o acusado passará por audiência de custódia. Seu nome não foi divulgado pelas autoridades.