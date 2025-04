Polícia procura assaltante que levou R$ 40 mil em cordões de ouro de cliente em churrascaria

Estabelecimento comercial onde ocorreu o crime fica localizado na orla de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um suspeito identificado como Glauber Santos Nunes, de 35 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amapá, suspeito de participar de um assalto a uma churrascaria na orla do Bairro Santa Inês, em Macapá. O crime ocorreu no dia 13 de fevereiro. Na ação, foram roubados três cordões de ouro 18 quilates avaliados em mais de R$ 40 mil.

De acordo com a Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), Glauber e outro homem, este armado com um revólver, chegaram ao restaurante por volta das 22h58min e anunciaram o roubo. A vítima estava sentada na parte externa do estabelecimento quando foi abordada.

O crime foi registrado por câmeras de segurança da churrascaria. Durante a fuga, os assaltantes foram surpreendidos por um policial militar à paisana que estava no local. Houve troca de tiros. Um dos criminosos, também de 35 anos, foi baleado e morreu ainda na cena do crime. Glauber conseguiu escapar.

As imagens das câmeras e o cruzamento de informações possibilitaram a identificação do segundo suspeito. Ele foi reconhecido por seu próprio irmão durante o curso das investigações. A participação de Glauber foi confirmada, e ele foi indiciado por roubo duplamente majorado.

O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário, que expediu mandado de prisão preventiva. Glauber Santos Nunes permanece foragido.

A Polícia Civil solicita o apoio da população com informações que possam levar à localização do acusado. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia da DECCP: (96) 99153-7897.