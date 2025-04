Polícia procura motorista de acidente que matou enfermeira

Vítima, de 34 anos, estava na garupa de moto quando colidiu com carro na BR-156, no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

A polícia do Amapá ainda procura o motorista de um carro envolvido em um acidente fatal na BR-156, em frente ao terminal rodoviário de Oiapoque, a 590 km de Macapá, neste sábado (5).

A colisão com uma motocicleta matou a enfermeira Elane Cristina Gomes, de 34 anos, que estava na garupa do veículo de duas rodas, pilotado por um amigo, que sobreviveu ao impacto, mas está em estado grave no hospital da cidade com várias fraturas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Elane ainda apresentava sinais vitais quando foi encontrada, mas estava com uma lesão grave no membro inferior, hemorragia e pulso fraco. A equipe de socorro a estabilizou e a transportou rapidamente ao hospital, mas a vítima não sobreviveu. Ela morreu no mesmo local onde trabalhava como enfermeira.

Testemunhas relataram que o motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro. O veículo foi localizado abandonado, com indícios de que o condutor estivesse sob efeito de álcool – havia várias latas de cerveja no interior do automóvel.

A Polícia Civil já iniciou investigações para identificar e prender o responsável, que pode responder por homicídio culposo no trânsito (quando não há intenção de matar), fuga após acidente e omissão de socorro.

A polícia pede que qualquer informação sobre o motorista fugitivo seja repassada imediatamente às autoridades através do número 190.