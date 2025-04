Polícia procura traficante que intimida moradores e escapou do cerco em Santana

Suspeito conseguiu fugir, mas deixou para trás mochila com drogas do município a 17 km de Macapá

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A Polícia Militar do Amapá está à procura de um traficante identificado pelo apelido “G3”, que conseguiu escapar de um cerco policial na Área Portuária de Santana, a 17 km de Macapá.

A ação ocorreu na quarta-feira (2), após denúncias de moradores sobre tráfico de drogas e intimidação na região, no local conhecido como Beco do Aderbal, na Baixada do Ambrósio”, comunidade marcada por altos índices de criminalidade.

Segundo relatos, dois homens estariam comercializando entorpecentes e ameaçando a comunidade. Durante a abordagem, eles conseguiram fugir. “G3” escapou ao pular pela janela de uma residência, deixando para trás uma mochila contendo pacotes de maconha, dinheiro em espécie — incluindo notas de pequeno valor, características do comércio de drogas — e um videogame, que pode ter sido roubado e trocado por entorpecentes.

O sargento Marcos Branco, do 4º Batalhão da PM do Amapá, afirmou que as buscas pelo suspeito serão intensificadas nos próximos dias.

“Por pouco não conseguimos prender essa dupla, que estava amedrontando moradores. Vamos localizá-los”, declarou o policial.